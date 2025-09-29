Андри Радзуэлина также объявил о создании специального органа власти для борьбы с массовыми погромами и грабежами

ХАРАРЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о решении отправить в отставку правительство. Об этом он сообщил в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телеканалу TVM.

"Я принял решение о прекращении полномочий нынешнего премьер-министра и возглавляемого им правительства, - заявил президент. - Они будут выполнять свои функции до назначения мной нового премьер-министра и формирования им правительства".

Радзуэлина также объявил о создании специального органа власти для борьбы с массовыми погромами и грабежами. Одновременно он пообещал молодежи, что ее представителям будет предоставлено соответствующее место в органах власти, и призвал молодое поколение не принимать участие в волнениях и беспорядках, которые ведут к разрушению государственной и частной собственности.

25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения с перерывами продолжаются и по сей день. По данным властей, среди мирных манифестантов имеются вооруженные люди.