В ходе совместных учений военные будут отрабатывать противодействие ударным БПЛА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные прибыли в Данию для участия в совместных учениях "Крылья обороны", в ходе которых будет отрабатываться противодействие ударным БПЛА.

"В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых вместе с датскими коллегами принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение недели учений участники будут отрабатывать практические задания, обмениваться знаниями и опытом, повышать уровень подготовки и "совершенствовать способности противодействия угрозам с воздуха".