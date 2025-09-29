Syria TV: Израиль провел операцию в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии

По данным телеканала, 30 военных еврейского государства зашли на территорию военного объекта, который использовался подчинявшейся экс-президенту арабской республики Башару Асаду армией, и провели там обыск

ТУНИС, 29 сентября. /ТАСС/. Патруль израильской армии в составе 30 человек вторгся на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Эль-Муаллака. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, израильские военные зашли на территорию военного объекта, который использовался подчинявшейся бывшему президенту арабской республики Башару Асаду армией, и провели там обыск. В ходе операции в небе над провинцией барражировали израильские беспилотники.

Syria TV отмечает, что в последнее время израильские силы вторгаются на сирийскую территорию ежедневно, проводят обыски в домах и задерживают местных жителей.

22 сентября президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Сирия и Израиль могут договориться о мерах безопасности, но израильские силы "в любом случае должны уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Прежний документ Израиль объявил утратившим силу после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года, вслед за чем израильская армия расширила контроль над Голанами, заняв буферную зону, в том числе закрепившись на вершине горного массива Хермон.