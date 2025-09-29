Американский президент надеется, что США смогут наладить отношения с исламской республикой

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что Иран в перспективе может присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

"И кто знает, может быть, даже Иран сможет присоединиться. Я надеюсь, мы ожидаем, надеемся, что мы сможем наладить отношения с Ираном. Я думаю, что они будут открыты для этого", - сказал он на совместной с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

"Я действительно в это верю, он может стать участником. Я давно говорил, что в какой-то момент Иран станет участником соглашений", - добавил Трамп.