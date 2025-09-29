29 сентября, 21:57
Ближневосточный конфликт

Трамп: США поддержат Израиль, если ХАМАС не примет план по Газе

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Конечным результатом должна быть ликвидация любой опасности в регионе, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты окажут всю поддержку Израилю, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется принять американский план урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"И если ХАМАС отвергнет сделку, а это всегда возможно, то они останутся одни, все остальные приняли ее", - сказал американский лидер на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне. "Но у меня есть ощущение, что у нас будет позитивный ответ. Если же нет, то, как вы знаете, Биби (Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС), [у Израиля] будет наша полная поддержка того, что нужно сделать", - подчеркнул Трамп, обращаясь к Нетаньяху. "Все понимают, что конечным результатом должна быть ликвидация любой опасности в регионе, а опасность исходит от ХАМАС", - считает глава администрации США. 

