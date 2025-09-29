В частности, он вернет в Израиль всех заложников и лишит ХАМАС военного потенциала и политического господства, отметил премьер еврейского государства

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в секторе Газа, но отметил, что если радикальное палестинское движение ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".

"Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который отвечает нашим военным целям. Он вернет в Израиль всех наших заложников, лишит ХАМАС военного потенциала и политического господства, а также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля", - сказал Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с Трампом после встречи в Белом доме.

"В случае если ХАМАС отвергнет план или примет его, но, по сути, сделает все возможное, чтобы ему противостоять, то Израиль завершит работу самостоятельно", - добавил премьер.

Обращаясь к Трампу, Нетаньяху сказал, что план американского президента "соответствует пяти принципам, установленным израильским правительством для завершения войны". "Все заложники, как живые, так и погибшие, немедленно вернутся домой, движение ХАМАС будет разоружено, Газа будет демилитаризована, Израиль сохранит за собой контроль в области безопасности, включая периметр безопасности, в обозримом будущем", - продолжил он. По словам премьера, "в Газе будет мирная гражданская власть, не управляемая ни ХАМАС, ни Палестинской национальной администрацией [ПНА]".

"Если ХАМАС согласится на ваш план, господин президент, первым шагом будет небольшой [по масштабам] отвод войск, за которым последует освобождение всех заложников в течение 72 часов. Следующим шагом станет создание международного органа, которому будет поручено полное разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы", - сказал Нетаньяху, отметив, что "ценит готовность Трампа возглавить этот орган". "Если эта международная организация добьется успеха, мы окончательно положим конец войне. Израиль осуществит дальнейший вывод войск, связанный с разоружением и демилитаризацией, но в обозримом будущем останется в периметре безопасности", - повторил премьер.

Глава израильского кабмина отметил, что "ценит твердую позицию" Трампа, согласно которой ПНА "не сможет играть никакой роли в Газе без радикальной и подлинной трансформации". Она, по его словам, состоит в "прекращении практики убийств, изменении учебников, которые учат палестинских детей ненависти к евреям, прекращении подстрекательства в СМИ, прекращении судебного преследования Израиля в международных судах и в признании еврейского государства".

Нападение ХАМАС на Израиль

"Мы никогда не забудем ужасы 7 октября [2023 года]", когда радикалы ХАМАС напали на Израиль, резюмировал Нетаньяху. "Мы сделаем все возможное, чтобы они не повторились. После 7 октября враги Израиля усвоили суровую правду: те, кто нападают на нас, платят высокую цену. Те, кто сотрудничают с нами, продвигаются вперед", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.