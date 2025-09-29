Белый дом: полный объем гумпомощи направят в Газу после освобождения заложников

Объемы помощи будут соответствовать тому, что было включено в соглашение о гуманитарной помощи от 19 января 2025 года

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США допускает отправку гуманитарной помощи в сектор Газа в полном объеме после того, как все взятые радикальным палестинским движением ХАМАС заложники будут освобождены. Об этом говорится в обнародованном Белым домом плане урегулирования конфликта в анклаве.

"Как только все заложники будут возвращены, члены ХАМАС, которые обязуются сосуществовать мирно, сдав оружие, будут амнистированы", - отмечается в тексте.

"После принятия этого соглашения в сектор Газа будет немедленно отправлена гуманитарная помощь в полном объеме. Как минимум, объемы помощи будут соответствовать тому, что было включено в соглашение о гуманитарной помощи от 19 января 2025 года, включая восстановление инфраструктуры", - отметили в Белом доме.

При этом членам ХАМАС, которые "пожелают покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны".