Белый дом: после освобождения заложников готовые к миру члены ХАМАС получат амнистию

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Члены радикального палестинского движения ХАМАС, которые готовы к мирному сосуществованию с Израилем и сдаче оружия, после освобождения всех заложников могут рассчитывать на амнистию. Об этом говорится в обнародованном Белым домом плане урегулирования конфликта в секторе Газа.

"После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые проявят готовность к мирному сосуществованию и разоружению, получат амнистию. Тем из них, кто пожелает покинуть Газу, будет предоставлен безопасный коридор для выезда в принимающие страны", - отмечается в документе.

"В течение 72 часов после публичного принятия Израилем соглашения все заложники - живые и погибшие - будут возвращены. После освобождения всех заложников Израиль отпустит 250 заключенных, отбывающих пожизненное наказание, а также 1 700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, арестованных за этот период", - указывается в плане.

При этом за переданные останки каждого израильского заложника Израиль вернет останки 15 погибших жителей Газы.