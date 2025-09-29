Экономический план восстановления палестинского анклава разработает "группа экспертов", которые уже занимались проблемами Ближнего Востока, следует из американского плана урегулирования конфликта

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США предлагает создать особую экономическую зону в секторе Газа с льготным тарифами для "стран-участниц". Об этом говорится в обнародованном Белым домом плане урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

"Будет создана особая экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласованы с участвующими странами", - отмечается в документе.

Как следует из опубликованной Белым домом программы, экономического плана восстановления Газы пока нет, но его должна будет разработать "группа экспертов", которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.