Диппредставительство отметило, что пока ВС РФ находились в населенном пункте, никаких жалоб на них не было

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания, продвигая свою необоснованную версию событий в Буче, пособничает украинской стороне в сокрытии правды и тем самым обнажает свою причастность к постановочной провокации. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, распространенном в связи с публикацией в еженедельной газете The Sunday Times.

"Газета "Санди таймс" опубликовала материал о Буче с опорой на сфабрикованные украинские нарративы о якобы совершенных там военных преступлениях. Весной 2022 г. фальсификация событий в Буче была использована, чтобы сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Тем читателям, которые ставят факты и логику выше эмоций, предлагаем задуматься над следующим. Пока Вооруженные Силы Российской Федерации находились в Буче, никаких жалоб на действия российских военных не было. Это публично подтвердил мэр города А. Федорук на следующий день после ухода наших подразделений", - сказано в нем.

"Только через два дня после их вывода западные журналисты "случайно" получили возможность заснять тела, аккуратно выложенные вдоль главной улицы Бучи, и показать эти кадры всему миру. Выходит, что в течение двух дней их никто не замечал, а затем вдруг зрение у всех прояснилось. Такое попросту невозможно", - подчеркивается в заявлении.

В посольстве РФ напомнили, что, согласно первым результатам судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года в газете The Guardian, большинство мирных жителей погибли "в результате артиллерийских обстрелов от осколков 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ". "Этот вывод указывает, что люди погибли не от пуль огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате круглосуточных обстрелов, которые вела украинская армия из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня по южным окраинам Бучи, включая жилые кварталы", - сказано в сообщении.

Фальсификации Лондона и Парижа

В диппредставительстве РФ добавили, что "менее чем через две недели после вывода российских войск из Бучи туда прибыли 18 судмедэкспертов Института криминалистики Национальной жандармерии Франции". "Французы не раскрывают подробностей деятельности своих экспертов, а доклад французских следователей и жандармов по результатам "расследования" так и не был опубликован. По мнению французского политолога Ж. Огара, это связано с тем, что "некоторые элементы доклада указывали на вину украинцев" и, следовательно, французские криминалисты содействовали фальсификации событий в Буче", - говорится в заявлении.

В российском посольстве отметили, что Великобритания, председательствовавшая в апреле 2022 года в Совете Безопасности ООН, отказалась созывать внеочередное заседание по Буче, "пособничая таким образом украинской стороне в сокрытии правды". "Навязчивое продвижение Лондоном темы Бучи указывает на истинных авторов этой постановочной провокации. Ожидать от британских СМИ, что они приложат усилия к установлению личностей погибших, вероятно, слишком наивно. Ни одно из них даже не инициировало журналистское расследование, хотя подобная практика является нормой даже в случаях куда менее резонансных происшествий", - заключили в диппредставительстве.