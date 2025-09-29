Американский лидер предупредил, что, если движение откажется принять план урегулирования, то он полностью поддержит дальнейшие военные действия Израиля

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Американский план прекращения боевых действий в секторе Газа предполагает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок исламскими странами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"В рамках плана арабские и [другие] мусульманские страны взяли на себя обязательство, в том числе, в действительности, в письменной форме, хотя мне было бы достаточно и их слова, <...> осуществить демилитаризацию Газы. Быстро. [А также] обеспечить нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и всех других террористических организаций", - заявил американский лидер, выступая перед журналистами по завершении встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

При этом Трамп предупредил, что, если ХАМАС откажется принять упомянутый план урегулирования, то он полностью поддержит дальнейшие военные действия Израиля против этого палестинского движения. "У Израиля будет моя полная поддержка на то, чтобы закончить работу по уничтожению угрозы, исходящей со стороны ХАМАС. Но я надеюсь, что у нас будет сделка ради мира", - подчеркнул руководитель вашингтонской администрации.

Белый дом обнародовал незадолго до выхода Трампа и Нетаньяху к журналистам "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что данная инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа.

Анонсированная пресс-конференция Трампа и Нетаньяху не состоялась, поскольку лидеры не стали отвечать на вопросы по инициативе американской стороны. Президент и премьер ограничились тем, что зачитали развернутые вступительные слова.