Законопроект внес президент страны, документ направлен на противодействие распространению ложных утверждений о преступлениях, совершенных бандеровцами и другими украинскими формированиями, которые сотрудничали с Третьим рейхом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий передал на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона об установлении уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий передал в Сейм проект закона о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и в уголовный кодекс", - говорится в заявлении на сайте канцелярии польского лидера. "Целью этих изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов фракции [Степана] Бандеры и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ - прим. ТАСС), а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, в частности, преступлений геноцида, совершенных в отношении поляков на Волыни", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, инициатива предусматривает ужесточение наказания за нелегальное пересечение польской границы, а также за организацию переброски мигрантов через границу.

В Сейме на рассмотрении уже более полугода находится аналогичный законопроект, предложенный оппозиционной партией "Право и справедливость".

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.