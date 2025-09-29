ТУНИС, 30 сентября. /ТАСС/. Ряд ключевых арабских и исламских стран - Египет, Иордания, Индонезия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция - приветствовал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для его реализации. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД.

"Министры иностранных дел Арабской Республики Египет, Иорданского Хашимитского Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Королевства Саудовская Аравия и Государства Катар приветствуют руководящую роль президента Дональда Трампа и его искренние усилия по прекращению войны в секторе Газа и подтверждают свою уверенность в его способности найти путь к миру", - подчеркивается в тексте. Согласно заявлению, министры "подтвердили готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с США и сторонами конфликта для достижения соглашения и его реализации таким образом, чтобы гарантировать мир, безопасность и стабильность для народов региона".