БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Германия в настоящее время больше не находится в состоянии мира. С таким утверждением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он прокомментировал вопрос о том, насколько высоко он оценивает риск вооруженного конфликта для Германии. "Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира", - утверждал канцлер на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post. "Мы живем в совершенно другом мире", - подчеркнул Мерц.

Он также прокомментировал ситуацию с неопознанными БПЛА. Недавние полеты беспилотников над Данией и германской федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн, по его словам, вызывают тревогу. "Мы пока точно не знаем, откуда они на самом деле прилетели", - заявил канцлер. По его словам, лучше всего было бы вообще не допустить проникновения этих дронов в европейское воздушное пространство.

27 сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что в земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.

В свою очередь газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера (ВС ФРГ) правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.