Демократы и республиканцы не договорились по финансированию правительства США

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Представители демократов и республиканцев в Конгрессе США после встречи в Белом доме с участием президента страны Дональда Трампа в понедельник заявили, что не достигли договоренностей о мерах по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун).

"У нас очень серьезные разногласия", - заявил журналистам лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Как он пояснил, это касается расходов на нужды здравоохранения, а также ассигнований в ряде сфер, отмененных ранее вашингтонской администрацией.

"От республиканцев зависит, хотят ли они шатдауна или нет. Мы представили президенту некоторые предложения. Лидерам республиканцев нужно будет обсудить их. Но в итоге решение принимает он", - добавил Шумер, говоря о Трампе. "И если он примет некоторые из тех вещей, о которых мы попросили <...>, он сможет избежать шатдауна. Но между нами по-прежнему серьезные разногласия", - подчеркнул он. Со схожим по смыслу заявлением выступил и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) подчеркнул, что республиканцы не намерены принимать предложения демократов в полном объеме. "Если демократы решили приостановить работу правительства, то они несут ответственность за это. И я думаю, что это очень трагично", - добавил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи отметил: "Думаю, мы движемся к шатдауну, поскольку демократы не хотят поступить правильно. Я надеюсь, что они изменят свое мнение, но увидим". Вместе с тем Вэнс признал, что считает некоторые предложения демократов разумными. Вице-президент заверил, что администрация будет стремиться обеспечить работу ключевых служб и в случае приостановки финансирования правительства.

Возможность шатдауна

Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.