ПНА: Трамп сможет найти путь к миру в Газе

Палестина приветствует усилия США по прекращению военных действий со стороны Израиля

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп непрерывно работает над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке и способен добиться мира в секторе Газа. Убежденность в этом выразила Палестинская национальная администрация (ПНА), базирующаяся в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

"Палестина приветствует прилагаемые президентом США неустанные усилия по прекращению войны в Газе и уверена, что он сможет проложить путь к мирному решению конфликта", - говорится в документе, распространенном агентством WAFA. ПНА также подтвердила, что по-прежнему готова "к позитивному сотрудничеству с США и ближневосточными государствами, чтобы остановить бои в Газе" и в конечном счете достичь соглашения о двух государствах с Израилем.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".