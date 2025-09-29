Лидер "Исламского джихада": план США по Газе вызовет "взрыв" в регионе

Агрессия против палестинцев продолжится, заявил Зияд ан-Наххаля

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь радикального палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля убежден, что реализация плана президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа приведет к продолжению агрессии против палестинцев и негативно скажется на всем регионе.

"То, о чем Трамп и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху объявили на своей последней пресс-конференции, - это соглашение сугубо между США и Израилем. Его воплощение в жизнь приведет лишь к продолжению войны против палестинского народа и спровоцирует взрыв ситуации на Ближнем Востоке", - убежден ан-Наххаля. Его заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов. Генсек "Исламского джихада" полагает, что израильское руководство "пытается при помощи США навязать" радикалам то, чего "не смогло достичь силовыми методами".

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".