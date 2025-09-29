Прекращение огня и завершение палестино-израильского конфликта поможет также принести мир в другие регионы Ближнего Востока, считает спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта может создать импульс, который поможет принести мир в другие регионы Ближнего Востока, а также оказать влияние на урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

"Президент [Трамп] хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину", - сказал он, комментируя предложенный американскими властями план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и европейские государства.