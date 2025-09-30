Цой Сон Хи в преддверии 9-го съезда партии также рассказала о результатах усилий народа КНДР

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство КНДР и Трудовая партия Кореи неизменно стремятся к укреплению дружбы с Китаем. Об этом на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Они провели встречу 29 сентября в Пекине. "Товарищ Цой Сон Хи напомнила, что уважаемый товарищ [председатель государственных дел КНДР] Ким Чен Ын и генеральный секретарь [ЦК КПК] Си Цзиньпин недавно провели важную встречу и переговоры, на которых достигли договоренности об оживлении обменов на высоком уровне, а также подчеркнула, что неизменная позиция Трудовой партии Кореи и правительства КНДР состоит в укреплении и развитии традиционных отношений дружбы и сотрудничества с Китаем в соответствии с требованиями времени", - информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Цой Сон Хи также рассказала о результатах усилий народа КНДР на фоне последнего года пятилетнего плана развития и в преддверии 9-го съезда партии. Она пожелала китайскому народу под руководством Си Цзиньпина новых достижений в деле всестороннего повышения благосостояния.

Ли Цян сказал, что благодаря вниманию лидеров двух стран отношения КНДР и КНР еще более укрепляются и развиваются. Он также заверил, что в Пекине неизменно стремятся к развитию связей с Пхеньяном. Ли Цян выразил готовность наращивать стратегическую коммуникацию, сотрудничество и контакты в интересах социалистического дела и народов двух стран.

Ранее глава МИД КНДР провела встречу со своим китайским коллегой Ван И.