Министр объединения Республики Чон Дон Ён назвал Северную Корею одной из трех стран, способных ударить по территории Соединенных Штатов

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. КНДР входит в число немногих стран, способных нанести удар по континентальной части территории США. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён.

"Северная Корея стала одной из трех стран, способных нанести удар по основной территории США. Это нужно признавать и относиться к этому разумно", - приводит агентство Yonhap ​​​​слова министра. Чон Дон Ён выступил с такой позицией в Берлине, куда он прибыл для участия в мероприятиях, посвященных годовщине объединения Германии.

Агентство Yonhap предполагает, что министр говорил о ракетном потенциале КНДР, который "достиг точки невозврата" в разработке межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в октябре 2024 года, когда была испытана ракета "Хвасон-19".

Чон Дон Ён добавил, что нынешняя позиция КНДР отличается от тех условий, в которых находился Пхеньян в 2018 году перед первым саммитом с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, с этой реальностью необходимо считаться в попытках возобновить диалог. Министр объединения сказал, что лидеры КНДР и США обозначили взаимный интерес к встрече. Однако, по его мнению, в конечном счете только сотрудничество с Республикой Корея может позволить КНДР преуспеть в случае экономических реформ и "открытия страны", поскольку США вряд ли будут заинтересованы в финансировании этого курса.

25 сентября президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что власти КНДР близки к созданию МБР, способной поразить США, им осталось овладеть технологией повторного входа в атмосферу. До этого Чон Дон Ён заявил, что Республика Корея и КНДР представляют собой два отдельных государства. При этом в администрации президента указали, что в Сеуле не признают и не поддерживают концепцию двух государств.