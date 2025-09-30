Указ об этом подписал глава республики Садыр Жапаров

БИШКЕК, 30 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент Киргизии пройдут 30 ноября. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

"Назначить досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша (Верховного совета - прим. ТАСС) Кыргызской Республики на воскресенье, 30 ноября 2025 года", - говорится в президентском указе.

В соответствии с решением Жапарова на предстоящих выборах в высший законодательный орган жители страны смогут проголосовать дистанционно. Все организационные и технические вопросы, связанные с проведением голосования, киргизский лидер поручил решать Центризбиркому.

Указ вступает в силу с момента публикации.

Причины самороспуска

Депутаты парламента Киргизии подавляющим большинством голосов приняли решение о досрочном самороспуске 25 сентября.

С инициативой досрочного сложения полномочий в начале осени выступила группа депутатов, которым для включения этого вопроса в повестку дня было необходимо собрать не менее 30 подписей коллег. Авторы идеи аргументировали свое решение тем, что по конституции следующие парламентские выборы должны были пройти в ноябре 2026 года, а президентские - спустя всего полтора месяца. По их мнению, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет страны, а также к техническим и организационным трудностям для Центризбиркома.

"Это может привести к политической нестабильности. Проведение двух таких масштабных кампаний требует огромных ресурсов - финансовых, человеческих и технических. Это риск перегрузки системы, ошибок и даже нарушений закона", - считает депутат Улан Примов.

В соответствии с новым законодательством для проведения досрочных выборов будут сформированы 30 округов, от каждого из которых изберут по три депутата. В настоящее время в состав киргизского парламента входят 90 депутатов, часть которых была избрана по партийным спискам, остальные - в одномандатных округах.

Нынешний состав законодательного органа продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового депутатского корпуса.

Это не первый самороспуск парламента в истории современной Киргизии. Впервые такое произошло в 1994 году, во второй раз - в 2010-м после совершенной в республике революции, в результате которой был свергнут второй президент страны Курманбек Бакиев. Еще один раз полномочия депутатского корпуса были досрочно прекращены президентским указом Бакиева в 2007 году.