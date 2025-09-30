На некоторые виды мебели будут действовать тарифы в 25%

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в понедельник распорядился ввести пошлины на поставки в США древесины и некоторых видов изделий из нее.

Как следует из опубликованных Белым домом документов, 10-процентные пошлины, пропорциональные стоимости товара, коснутся поставок древесины, в том числе хвойных пород. Тарифы в размере 25% будут действовать в отношении некоторых видов мебели, включая кухонную. Новые меры вступают в силу 14 октября. Предусмотрена возможность повышения пошлин после 1 января 2026 года.

Трамп 22 августа заявил, что вашингтонская администрация проводит расследование в отношении поставок мебели из других стран в США. Как он тогда отметил, по итогам разбирательства эта продукция будет обложена пошлинами. Глава государства выразил уверенность в том, что "это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты".

В число крупнейших экспортеров мебели в США входят Вьетнам, Канада, Китай и Мексика.