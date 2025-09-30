По информации издания, спецпосланник может покинуть свой пост после урегулирования конфликта в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может оставить пост к концу 2025 года. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

По ее информации, отставка Уиткоффа произойдет после урегулирования конфликта на территории сектора Газа. Как сообщает The Times of Israel, офис спецпосланника уже ожидает скорых изменений.

Официально Уиткофф занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, но пользуется особым расположением главы Белого дома. Он стал первым представителем новой администрации, посетившим Россию после вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 г. Его первый визит состоялся 11 февраля. Тогда он приезжал в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованного президентом РФ Владимиром Путиным. Позже, 25 апреля, Уиткофф прибыл в Москву уже во второй раз на официальную встречу с российским лидером.