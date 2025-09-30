НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС даст ответ на план США по урегулированию конфликта в секторе Газа не ранее чем через несколько дней. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

По его информации, ХАМАС получил копии американского предложения от представителей Египта и Катара. Движение дало обещание тщательно изучить его, перед тем как дать ответ.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Дональдом Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".