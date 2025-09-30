Тема выступления президента США не раскрывается

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит во вторник, 30 сентября, с заявлением из Овального кабинета Белого дома, тема запланированного объявления главы государства не разглашается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой главы вашингтонской администрации.

"11:00 (18:00 мск - прим. ТАСС). Президент сделает заявление", - отмечается в документе.

Согласно графику, Трамп сделает это вскоре после возвращения в Белый дом со встречи в Куантико (штат Вирджиния) с участием военного министра страны Пита Хегсета и сотен американских генералов и адмиралов.