Такую сумму правительство ежемесячно тратит на выплаты, сообщил член комитета бундестага Рене Шпрингер

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Германия ежемесячно тратит не менее €530 млн на выплаты украинским беженцам. Об этом сообщил "Известиям" член комитета бундестага по труду и социальным вопросам от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рене Шпрингер.

По его словам, общие выплаты гражданам Украины в 2024 году составили около €6,3 млрд. Эти средства направляются преимущественно на выплату базового пособия по безработице Bürgergeld, получателями которого стали порядка 700 тыс. украинцев.

"Затраты огромны: в 2024 году выплаты гражданам Украины составили €6,3 млрд. В настоящее время это составляет около €530 млн в месяц, и это только за счет Bürgergeld", - отметил депутат.

По данным Eurostat, которые приводит издание, в ФРГ проживает около 1,2 млн украинских беженцев, из которых примерно 30% трудоустроены.

"Семь из десяти украинцев живут преимущественно за счет государственных пособий. Мы считаем неоправданным, чтобы такая большая группа иностранцев сразу же получила доступ к одной из наиболее развитых социальных систем в мире без предварительной оплаты взносов", - заявил Шпрингер, отметив, что этот факт невозможно объяснить "трудолюбивым налогоплательщикам" в Германии, большинство из которых считают это "глубоко несправедливым".