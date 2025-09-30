В частности, экс-министр экономической безопасности поддерживает традиционные ценности, на которых была сфокусирована политика бывшего председателя правительства страны

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Экс-министр экономической безопасности Японии Сакаэ Такаити, претендующая на пост главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), является сторонницей курса бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщила со ссылкой на политологов газета Financial Times (FT).

"Если Такаити окажется права, то партия под ее руководством сдвинется вправо и вернется к идеологии Абэ", - считает Джефф Кингстон, профессор политологии в японском университете Temple. Его коллега из университета Васэда Миэко Накабаяси полагает, что популярность Такаити среди широких масс отражает отчаянную потребность в политических переменах в эпоху нестабильности.

Как отмечает FT, Такаити позиционирует себя как наследница политических идей покойного Абэ. В частности, она поддерживает экономическую платформу того времени, а также традиционные ценности, на которых была сфокусирована политика экс-главы правительства.

У Абэ за время его премьерства сложились теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз и обращались друг к другу на "ты". Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2020 году - уже после ухода Абэ с поста премьера - говорил, что отношения между двумя лидерами "были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии".

Согласно опросу японской газеты "Асахи", большинство сограждан считает Такаити наиболее подходящим кандидатом на должность главы ЛДП.