По словам заместителя исполнительного директора Всемирной продовольственной программы организации Карла Скау, на территорию сектора въезжают лишь около 100 грузовиков с продовольствием

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Все население сектора Газа может охватить голод в течение всего нескольких недель, если резко не нарастить доставку продовольствия в анклав. Об этом в эфире канадского телеканала СВС заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

"Как ранее было подтверждено [ООН], от голода страдала лишь часть населения [сектора Газа], но если эта [ситуация] будет продолжаться еще несколько недель, то голод охватит уже все население [анклава]", - утверждал он.

По словам Скау, в настоящее время в день на территорию сектора Газа въезжают лишь около 100 грузовиков с продовольствием. "Это капля в море, ведь мы говорим о 2,2 млн человек. Нам нужно значительно нарастить масштабы доставки помощи, чтобы обратить этот голод вспять, как мы это делали в феврале - марте во время действия режима прекращения огня, когда мы в среднем привозили по 600-700 фур [с продовольствием] в день", - добавил представитель ООН.

В середине сентября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия сталкиваются около 1,4 млн человек, в основном в секторе Газа и Судане, за ними следуют Южный Судан, Йемен, Гаити и Мали. В распространенном обновленном "Глобальном докладе о продовольственных кризисах" организации, в частности, был подтвержден статус голода в секторе Газа.