Урсула фон дер Ляйен уточнила, что средства будут выделяться Киеву не одномоментно, а в виде траншей и на определенных условиях

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Часть "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных в Европе российских активов будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы укрепим нашу собственную оборонную индустрию, убедившись, что часть займа будет использована на закупки вооружений в Европе и у Европы", - сказала она.

Глава ЕК уточнила, что средства будут выделяться Киеву не одномоментно, а в виде траншей и на определенных условиях. Она в очередной раз утверждала, что Брюссель не намерен конфисковать российские суверенные активы.

10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.