По словам министра иностранных дел еврейского государства Гидеона Саара, необходимо "посмотреть, примет ли ХАМАС план президента США Дональда Трампа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС до сих пор отказывалось от прекращения войны в секторе Газа и несет ответственность за ее продолжение.

"Израиль принял план президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны в Газе и достижению лучшего будущего. Те, кто до сих пор отказывался прекратить войну, - это те же, кто начал ее 7 октября [2023 года], - движение ХАМАС. И ХАМАС несет полную ответственность за ее продолжение, а также за страдания как израильтян, так и палестинцев в течение последних двух лет", - сказал Саар в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем. Его высказывания распространила пресс-служба израильского МИД.

"Мы хотим, чтобы заложники вернулись домой, мы также хотим видеть другую Газу - без экстремистов, демилитаризованную и не представляющую угрозы для Израиля и его граждан", - добавил министр.

По словам Саара, необходимо "посмотреть, примет ли ХАМАС план президента [США]". "Мы знаем по прошлому опыту, что они (движение ХАМАС - прим. ТАСС) обычно хотят тянуть время, пытаются менять условия и уклоняться от их выполнения", - продолжил он.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне 29 сентября объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".