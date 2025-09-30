Брюссель пытается обойти законы ЕС, заменяя принцип единогласия абсолютным большинством при принятии некоторых решений о расширении союза, отметил министр по делам Евросоюза Янош Бока

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Брюссель нарушит законы Евросоюза, если решит включить в состав объединения новых членов по принципу большинства вместо единогласного одобрения. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Ранее во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии и начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в состав ЕС.

"Брюссель пытается обойти законы ЕС, заменяя принцип единогласия абсолютным большинством при принятии некоторых решений о расширении союза, что противоречит договорам ЕС и прошлой практике", - приводит слова министра госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

При этом министр назвал стремление к принятию Украины в ЕС "тройным копьем", отметив, что за этим последуют "политическое и финансовое давление на Венгрию с целью изменения позиции", юридические уловки "для обхода [принципа] единогласия" и "надежда на формирование дружественного Брюсселю правительства" после следующих выборов. Бока также подчеркнул, что ряд других стран ЕС принципиально выступают против этого изменения, опасаясь, что оно "передаст полный контроль над расширением в руки Еврокомиссии".

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество. В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.