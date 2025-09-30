Катар получил заверения Трампа, что Нетаньяху принял план США по Газе

Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что катарская сторона также приветствует план американского президента

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уведомил катарские власти о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял его план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Президент США сообщил нам, что премьер-министр Израиля принял его план по прекращению войны в секторе Газа. <...> Мы также приветствуем план президента США, поскольку наша главная цель - положить конец войне", - сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

Представитель ведомства также подтвердил, что посредники от Катара и Египта передали движению ХАМАС американское предложение, о чем ранее сообщалось неофициально. "Переговорная делегация ХАМАС пообещала изучить план Соединенных Штатов, но давать ответ пока рано", - добавил он.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых палестинскими радикалами израильских заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне объявил, что поддерживает американский план по завершению военных действий. Однако он отметил, что Израиль "завершит работу самостоятельно", если ХАМАС отвергнет или будет саботировать предложение.