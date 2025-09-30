Польский премьер отметил, что Варшава направит специалистов по борьбе с БПЛА и "по современным техникам боя"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Польша направит в Данию воинский контингент для обеспечения безопасности неформальных саммитов ЕС и Европейского политического сообщества (ЕПС), которые состоятся 1 и 2 октября в Копенгагене. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.

"Мы приняли решение об отправке контингента [в Данию] с согласия президента", - заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польский премьер уточнил, что в Данию будут направлены "специалисты по борьбе с БПЛА и по современным техникам боя".

Дания ранее обратилась к союзникам помочь ей с обеспечением безопасности саммитов ЕС и ЕПС в связи с инцидентами с неопознанными дронами в ее воздушном пространстве. По данным агентства Ritzau, Германия направляет около 40 военнослужащих для мониторинга воздушного пространства и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и 35 специалистов. Швеция предоставит систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак. Норвегия выделит полицейских, НАТО "внесет совместный вклад в виде средств борьбы с беспилотниками", а Украина "предложила экспертные знания для укрепления защиты Дании от атак дронов", уточнило агентство.