ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа должна инициировать обсуждение трансформации НАТО в закрытый альянс без возможности дальнейшего расширения. Такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Affairs.

Как отмечает издание, США следует пересмотреть политику открытых дверей альянса, закрыв эти двери для новых участников. По мнению авторов статьи, Соединенным Штатам также необходимо пересмотреть свое военное присутствие в Европе, включая вывод основных сухопутных и военно-воздушных подразделений из Германии, Польши и Румынии. Вывод большей части этих сил облегчит Вашингтону задачу по ограничению возможного участия США в европейских конфликтах в будущем, считают эксперты.

В качестве альтернативы военному сотрудничеству предлагают создать новую систему трансатлантических отношений, основанную на технологическом и экономическом сотрудничестве, включая искусственный интеллект, фармацевтику и добычу критически важных полезных ископаемых.