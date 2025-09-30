В Азербайджане "Зангезурским коридором" называют возможный коммуникационный путь через Армению, который может соединить основную часть страны с Нахичеванью

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Термин "Зангезурский коридор" является нелегитимным и не имеет ничего общего с договоренностями между Арменией и Азербайджаном. Об этом, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил армянский премьер Никол Пашинян. Так он отреагировал на выступление одного из депутатов, использовавшего это словосочетание.

"Откуда вам известен этот термин? Я призываю использовать исключительно легитимную терминологию. В документах, подписанных между Арменией и Азербайджаном, такого термина нет. Я призвал Азербайджан объяснить, что он подразумевает под ним. Если речь идет о части территории Армении, то никто не имеет права называть нашу территорию как-либо иначе", - отметил Пашинян, добавив, что осуждает использование такого словосочетания.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".