Янош Бока привел положения из доклада бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о конкурентоспособности ЕС

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Экономика Евросоюза неконкурентоспособна из-за высоких цен на энергоносители. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Он [Бока] привел положения из доклада [бывшего премьер-министра Италии] Марио Драги о конкурентоспособности ЕС, предупредив, что до тех пор, пока Европа платит за электроэнергию в 2-3 раза, а за газ в 4-5 раз больше, чем США, экономика Евросоюза останется неконкурентоспособной", - приводит слова министра госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Ранее Драги заявил, что бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности блока, так и его суверенитету. Он добавил, что модель экономического роста ЕС сходит на нет, а уязвимость растет.