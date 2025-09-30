Курды захватили в плен главаря банды ИГ в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

Террорист был ранен, отметили в командовании СДС

БЕЙРУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) сообщила о захвате в плен одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к востоку от города Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в коммюнике командования СДС, размещенном в X.

"В ходе операции, которая проводилась нашим спецподразделением в населенном пункте Дарандж, опасный террорист был ранен и взят в плен, - указывается в тексте. - В перестрелке с ним погиб курдский боец и еще двое получили ранения".

Ранее банда ИГ на мотоциклах совершила вылазку в районе Абриха, где находится блокпост СДС. Как отмечается в коммюнике, курдам удалось "отразить атаку и нанести противнику потери".

Согласно данным СДС, с начала года курдские формирования провели свыше 70 операций против ИГ в подконтрольных им районах на северо-востоке Сирии, включая три масштабные зачистки. В ходе них были захвачены в плен 95 боевиков, в том числе трое полевых командиров. Были ликвидированы шесть главарей террористов, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В столкновениях с бандами ИГ с начала года погибли 30 курдских бойцов и 12 получили ранения, убиты также шесть мирных жителей. Как подчеркивается в коммюнике, курдские бойцы продолжат проводить операции по уничтожению террористических ячеек.

В 2019 году отряды СДС при поддержке США и западной коалиции ликвидировали последний форпост ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат. Однако в последнее время террористы вновь активизировали свои вылазки в провинции Дейр-эз-Зор и пограничных с Ираком районах.