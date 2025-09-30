Орбан: ни Венгрия, ни ЕС не воюют с Россией

Говорящие обратное играют в опасную игру, отметил премьер-министр республики

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Ни Венгрия, ни Евросоюз не воюют с Россией, а утверждающие противоположное играют в опасную игру и ставят под угрозу жизни европейцев. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя высказывание главы польского правительства Дональда Туска об украинском конфликте как о "войне всего Запада".

"Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия - нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо", - написал Орбан в Х, обратившись к польскому премьеру.