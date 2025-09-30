Патриотический блок обвинил власти в манипуляциях

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный Патриотический блок оспорил результаты парламентских выборов в Молдавии, обвинив власти в манипуляциях. Об этом говорится в заявлении входящей в объединение Партии социалистов Республики Молдова.

"В ходе кампании мы подали около 45 жалоб на нарушения. Только в день голосования - 10 жалоб, связанных с агитацией высших должностных лиц государства, организованной перевозкой избирателей за рубежом, препятствованием праву граждан из Приднестровского региона и другими вопиющими фактами", - отмечается в нем.