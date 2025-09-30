Патриотический блок намерен "добиваться правды в ходе уличных акций протеста", а также в судах

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный Патриотический блок поставил под сомнение результаты парламентских выборов в Молдавии и будет добиваться справедливости в ходе уличных акций протеста и в судах.

"Эти выборы нельзя назвать свободными и справедливыми. Они стали демонстрацией политического произвола, трусости власти и цинизма подконтрольного ЦИК. <...> Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости - и в Конституционном суде", - говорится в заявлении объединения.