Трамп: США дадут ХАМАС три-четыре дня на ответ по мирному плану по Газе

Американский лидер прокомментировал срок ожидания реакции

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены дать палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня на то, чтобы ответить на американский план урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"Мы используем три-четыре дня", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, сколько он готов ждать реакции ХАМАС на упомянутые предложения по Газе.