БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Партия "Зеленые" обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в слишком медленной реакции на развитие событий вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа и заявила, что Мерц должен выступить за "четкую поддержку политического процесса со стороны Европы".

"У Фридриха Мерца уже несколько недель нет плана действий по урегулированию войны в Газе - он отреагировал бездействием и блокированием европейской позиции", - утверждала лидер партии Франциска Брантнер. Теперь, по ее словам, канцлер ФРГ должен действовать.

Представленный Трампом план, как считают "Зеленые", является "проблеском надежды для отчаявшегося населения Газы и все еще удерживаемых заложников". Это, как подчеркнула Брантнер, может стать началом столь необходимого мирного процесса, целью которого является решение конфликта на основе двух государств. Мерц теперь должен выступить за "явную поддержку политического процесса со стороны Европы", заявила Брантнер.

С одной стороны, по ее мнению, необходимо оказать давление на движение ХАМАС и его сторонников. ХАМАС больше не должен играть никакой роли в регионе, полагает Брантнер. Не менее важно продолжать оказывать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот реализовал план, резюмировала она.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению боевых действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".