В Индии сообщили, что в стране активно готовятся к визиту Путина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия ведут активную подготовку к запланированному на декабрь визиту президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом заявил заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паван Капур на российско-индийских консультациях по региональным вопросам.

"Сейчас мы готовимся к визиту президента Владимира Путина в Индию в декабре. Мы встречаемся регулярно на двусторонней основе и на полях международных мероприятий", - сказал он.

Как отметил заместитель советника индийского премьера, отношения между двумя странами - глубокие и последовательные. "Это касается отношений на всех уровнях, - продолжил он. - Мы взаимодействуем на высших уровнях".

Капур добавил, что российско-индийское сотрудничество идет и на других уровнях. "В августе наш советник по национальной безопасности встречался в секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, - напомнил замсоветника премьера Индии. - Наш министр иностранных дел [Субраманьям Джайшанкар] встречался в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым".

По его словам, сегодня предоставляется возможность продолжить предыдущие обсуждения. "Я жду с нетерпением откровенного обмена мнениями. Я уверен, что это будут продуктивные переговоры, которые в дальнейшем укрепят наше особое привилегированное партнерство", - заявил Капур.