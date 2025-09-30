В России закрылись визовые центры Чехии

Заявления направляют в консульство

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу, и теперь заявления на получение виз необходимо подавать напрямую в консульский отдел посольства республики в Москве. Такая информация размещена на российском сайте визового центра.

В сообщении уточняется, что последним днем приема заявлений в региональных центрах стало 26 сентября 2025 года, а в московском офисе - 29 сентября. После этой даты оформление чешских шенгенских виз осуществляется исключительно через консульский отдел посольства Чехии в Москве. Также отмечается, что заявления, которые были поданы через визовые центры ранее, после их рассмотрения консульством будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке.

25 сентября посольство Чехии в РФ опровергло сведения о якобы выдаче россиянам туристических виз под видом другой цели поездки. Чехия в 2022 году прекратила выдачу туристических виз россиянам.