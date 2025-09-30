Это незаконный приговор, подчеркнул адвокат Сергей Морару

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Адвокат депутата парламента Молдавии Марины Таубер Сергей Морару назвал незаконным вынесенный заочно районным судом Кишинева его подзащитной приговор и обещал оспорить его в вышестоящей судебной инстанции.

"Это незаконный приговор, и он будет оспорен в Апелляционной палате в установленный срок. Проблема в том, что на национальном уровне никто объективно это дело рассматривать не станет: апелляции будут отклоняться автоматически, и в итоге обвинительный приговор останется в силе", - заявил Морару ТАСС.