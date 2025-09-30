Американский президент заявил об этом перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты в Куонтико

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что представителей американского военного руководства, не соответствующих стандартам, ждет увольнение. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"У нас замечательные люди. Там собрались настоящие воины. А когда они не проявляют себя в лучшем виде, когда мы не считаем, что они не наши воины, знаете, что происходит? Мы говорим, что они уволены, говорим им убираться", - заявил Трамп.

"Я встречусь с генералами и адмиралами, с лидерами. И если мне кто-то не понравится, я его тотчас же уволю", - заявил Трамп.