Премьер Британии обвинил Фаража в пропаганде политики обиды и упадка

Кир Стармер заявил, что лидер оппозиционной партии Reform UK не любит Великобританию

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал оппозиционную партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража, предупредив, что страна стоит на развилке между порядочностью и распрями, обновлением и упадком.

"Мы можем выбрать порядочность, а можем - разобщенность, обновление или упадок, страну, гордую своими ценностями и контролирующую свое будущее, или страну, которая поддается, вопреки духу нашей истории, политике обиды", - заявил Стармер на съезде партии, проходящем в Ливерпуле. Речь главы правительства показывает в прямом эфире телеканал Sky News.

"Когда вы в последний раз слышали, чтобы Найджел Фараж сказал что-нибудь положительное о будущем Великобритании? Он не может. Он не любит Великобританию, не верит в нее. Он апеллирует к обиде", - сказал премьер.

Аналитики объясняют подобную жесткую риторику популярностью Reform UK. Как показывают последние опросы общественного мнения, если бы выборы в парламент проходили сегодня, то евроскептик, один из архитекторов выхода страны из ЕС Фараж имел бы хорошие шансы стать новым премьером. По данным социологической компании YouGov, "реформисты" могли бы завоевать 311 мандатов в 650-местной Палате общин, нижней палате британского парламента. Лейбористская партия оказалась бы на втором месте с 144 мандатами, что почти в три раза меньше, чем по итогам последних выборов, прошедших в 2024 году (411). Партия "Либеральные демократы" показала бы третий результат (78), оставив на четвертой позиции Консервативную партию (45), которая была у власти с 2010 по 2024 год. Сразу за ней, согласно опросам, идет Шотландская национальная партия (37) и затем партия "зеленых" (7).