ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Более трети французов готовы отдать свой голос за лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного французским институтом общественного мнения Ifop.

Так, 35% опрошенных намерены проголосовать за Ле Пен в первом туре. 33% голосов может получить глава "Национального объединения" Жордан Барделла в том случае, если Ле Пен не сможет баллотироваться.

Ле Пен и Барделла значительно опережают кандидатов президентского блока, среди которых бывшие премьер-министры Эдуар Филипп (19%), Габриэль Атталь (10%) и Франсуа Байру (3%). Опрос указывает на значительное ослабление позиций сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона по сравнению с итогами предыдущих выборов в 2022 году. Макрон в соответствии с французской конституцией не сможет баллотироваться на новый срок после истечения его второго мандата.

Перемены, согласно опросу, произошли в левом лагере. Ветерана избирательных кампаний 74-летнего Жан-Люка Меланшона, основателя "Нового народного фронта" (13%), впервые потеснил 45-летний левоцентрист Рафаэль Глюксман (16%).

За лидера правой партии "Республиканцы", главу МВД Брюно Ретайо свои голоса готовы отдать 13% респондентов.

В опросе, который проводился 24-25 сентября, приняли участие 1 127 человек в возрасте старше 18 лет. Как констатируют социологи, исследование настроений избирателей показало, что гонения, развернутые французской юстицией против Ле Пен, не поколебали решимость сторонников поддержать ее на выборах.

Дело Ле Пен

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году и участвовать в парламентских выборах в случае досрочного роспуска Национального собрания (нижней палаты парламента).

Ле Пен подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться не ранее лета 2026 года.

В поддержку Ле Пен выступили европейские лидеры, в частности премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Италии Джорджа Мелони. Мелони заявила, что приговор в отношении Ле Пен нарушает демократические права миллионов граждан. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал решение французских судей "объявлением войны со стороны Брюсселя" и попыткой ущемления демократии.