В маневрах примут участие около 250 российских военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Индия и Россия с 1 по 15 октября проведут совместные учения сухопутных войск Indra 2025. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Нью-Дели.

Учения пройдут в условиях пустыни в западном индийском штате Раджастхан вблизи города Биканер. В маневрах примут участие около 250 российских военнослужащих.

"Совместные учения подтверждают характер особо привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели", - отметили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что Россия и Индия проводят маневры сухопутных войск Indra на регулярной основе раз в два года, поочередно в России и Индии. Предыдущие прошли в 2021-2022 годах.