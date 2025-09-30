Косачев: заявление Хегсета является сигналом союзникам США

Военный министр США дал понять, что без "мощной Америки" им не справиться, считает заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заявление военного министра США Пита Хегсета о том, что Вашингтон готовится к войне, хотя и не хочет ее - это сигнал союзникам Штатов, что без "мощной Америки" им не справиться. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Полагаю, все это, во-первых, включено в концепцию МАГА - сделать Америку снова великой. В это понятие входит и сильная армия, которая будет активно действовать, а не просто отпугивать врагов. Во-вторых, это сигнал союзникам - без мощной Америки вы все равно не справитесь с вашими проблемами, а потому лучше принимать те условия, которые она выставляет своим партнерам. В концепцию вписывается, да. Но ведь сейчас явно не лучшее время махать дубиной", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Хегсет, выступая на встрече с сотнями американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния), заявил, что "единственной миссией восстановленного Военного министерства станет ведение боев, подготовка к войне и победе". В то же время он отметил, что этот подход "не продиктован желанием войны".